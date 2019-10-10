2019-10-10T13:30:33+03:00
Происшествия

Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве

Он второй раз отправится за решетку за убийство местного жителя
Александра БАБИЦКАЯ
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Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве.Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Встреча Нового 2019 года в селе Талая под Тайшетом омрачилась убийством. Два местных жителя поскандалили, а потом начали драться. Увы, закончилось это все трагически: 35-летний мужчина до смерти забил своего односельчанина.

-Преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска МВД России по Тайшетскому району, - сообщает ИА Байкал Инфо со ссылкой на прокуратуру Иркутской области. - Уголовное дело расследовано следователем следственного отдела по Тайшету СУ СК РФ по Иркутской области.

Как выяснилось,обвиняемый уже был осужден в 2010 году за убийство начальника тюрьмы СИЗО-3 города Тайшет. Тогда иркутский областной суд приговорил убийцу к 13 годам лишения свободы. В 2018 году он был условно-досрочно освобожден. На данный момент, уголовное дело направлено для рассмотрения в Тайшетский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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