Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-10T14:45:04+03:00

Ребрендинг должны провести в конце этого года

Изменить размер текста: A A

Совсем скоро популярный среди иркутян торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» получит новое название. Как сообщает ИА «Байкал24», ТРК вскоре будет называться «Ярко молл». К слову, на фасаде комплекса уже начался демонтаж старой вывески. Ребрендинг должны провести в конце этого года.

Других кардинальных изменений в будущем «Ярко молле» пока не предвиделся. Там продолжат работать все те же арендаторы, такие как: гипермаркет «Окей», «Эльдорадо», «Детский мир» и другие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение силой в 4 балла произошло 10 октября в Иркутске

Землетрясение почувствовали днем, 10 октября жители Иркутска в разных районах города. Тряхануло ощутимо. В Байкальском филиале геофизической службы СО РАН, сообщили, что сила толчков составляла 4 балла. Самые чувствительные горожане даже почувствовали, как в офисах немного затряслись столы. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU