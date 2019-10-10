2019-10-10T14:45:04+03:00
Общество

Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»

Ребрендинг должны провести в конце этого года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»Иркутский ТРК «КомсоМОЛЛ» переименуют в «Ярко молл»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Совсем скоро популярный среди иркутян торгово-развлекательный комплекс «КомсоМОЛЛ» получит новое название. Как сообщает ИА «Байкал24», ТРК вскоре будет называться «Ярко молл». К слову, на фасаде комплекса уже начался демонтаж старой вывески. Ребрендинг должны провести в конце этого года.

Других кардинальных изменений в будущем «Ярко молле» пока не предвиделся. Там продолжат работать все те же арендаторы, такие как: гипермаркет «Окей», «Эльдорадо», «Детский мир» и другие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение силой в 4 балла произошло 10 октября в Иркутске

Землетрясение почувствовали днем, 10 октября жители Иркутска в разных районах города. Тряхануло ощутимо. В Байкальском филиале геофизической службы СО РАН, сообщили, что сила толчков составляла 4 балла. Самые чувствительные горожане даже почувствовали, как в офисах немного затряслись столы. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар на территории комбината питания тушат в Иркутске
Жительница Усолья перевела мошенникам 150 тысяч рублей
Жителя Тайшетского района обвиняют в умышленном убийстве
Житель Бурятии сжег лес на 7 миллионов рублей
В Иркутске благоустроят сквер в микрорайоне Юбилейный
Легендарный боксер Рой Джонс приедет в Иркутск 27 октября
Торговца из Китая задержали с нелегальной партией аксессуаров для айфонов
Житель Иркутской области вернул долг после запрета на продажу квартиры
65 тысяч рублей выплатит больница в Иркутске за украденную шубу
День открытых дверей ИГУ
В Торгово-промышленную палату Восточной Сибири приняты новые компании
Афера на 12 миллионов рублей: кредитный кооператив кинул иркутских пайщиков
Короткометражки с кинофестиваля в Каннах покажут в Иркутске
Начали с поражения: «Байкал-Энергия» проиграла «Воднику» в первом матче Кубка мира в Швеции
Листвянка и Байкальск в Иркутской области вошли в ТОП-5 популярных мест отдыха в Сибири
За любовь Ольги Бузовой поборется бурильщик нефти из Иркутска
Владимир Путин наградил иркутского следователя Евгения Карчевского медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
В банке данных на усыновление в Иркутской области более полутора тысяч детей
Сергей Серебренников: Город благоустраивается
Объем средств на строительство и реконструкцию соцобъектов в Иркутской области за четыре года вырос почти в четыре раза
Полицейские разыскивают налетчиков, которые ограбили офисы микрозаймов в Иркутске
В Иркутской области строят дома для медицинских работников
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска
Влюбленная пара из Иркутска выплатит штраф за избиение полицейских