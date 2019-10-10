Пожар на территории комбината питания тушат в Иркутске

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-10T16:31:30+03:00

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Вечером 10 октября в Иркутске начался пожар на территории комбината питания, снабжающего продуктами школы города. Что конкретно горит, пока неясно. Очевидцы ЧП сообщают, что пламя полыхает буквально в метре от основного здания комбината. Фотографии с места уже появились в соцсетях.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону "Комсомолке" сообщили, что вызов на тушение огня принят, на место выехали пожарные. Пламя постараются потушить как можно скорее.

Из-за чего возник огонь на территории комбината питания Иркутска, пока неизвестно. Подробности ЧП станут известны позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU