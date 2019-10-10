Прервали серию поражений: иркутский ФК «Зенит» обыграл «Сахалин»

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-10T16:56:52+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» наконец порадовали своих болельщиков, прервав длительную серию поражений. В очередном матче Первенства России среди команд Второго дивизиона наши парни обыграли дома «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счетом 1:0.

Судьбу встречи решил единственный мяч, который гости забили сами себе. На 21-й минуте матча, после затяжной атаки иркутских футболистов, защитник «Сахалина» Муртази Алахвердов срезал мяч в собственные ворота.

Правда, эта победа, не помогла «Зениту» поправить свое положение в турнирной таблице. Иркутяне по-прежнему на последнем 6-ом месте. Следующий матч наша дружина проведет 13 октября. К нам в гости пожалует ФК «Новосибирск». Встреча, которая пройдет на стадионе «Зенит» станет заключительной в осенней части Первенства России.

ИСТОЧНИК KP.RU