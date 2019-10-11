"Меня обокрали": жительница Иркутской области сдала вещи в скупку и вызвала полицию
Может быть жительница Усолья-Сибирского насмотрелась фильмов об удачливых аферах преступников? Что толкнула ее на такой поступок — пока неясно. Однако, 40-летняя женщина отнесла бытовую технику из своей квартиры в скупку. А после... вызвала полицию и заявила, что ее квартиру «обчистили».
- Когда полицейские приехали, она перечислила украденное, - рассказывают сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что заявительница сама сдала свое имущество в скупку, получив за него денежные средства.
Так, провернуть собственную аферу сибирячке не удалось. Теперь ей грозит лишение свободы до двух лет за «Заведомо ложный донос». Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU