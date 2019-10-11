СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-11T05:48:00+03:00

Пожар на комбинате питания в Иркутске: срывов в обеспечении школьных столовых не будет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Иркутске вчера вечером, 10 октября, произошел пожар на территории комбината питания на бульваре Постышева, 41. Родители школьников от увиденной новости начали беспокоиться: нужно ли собирать контейнеры с обедами для детей. «Комсомолку» уверили, что причин для этого нет. Перебоев с поставками провизии в образовательные учреждения — не будет.

- Пожар на «Комбинате питания» не повлиял на работу предприятия, - сообщил директор комбината Дмитрий Тарасов. - Срывов в обеспечении детей питанием не будет. В десять городских школ, которые ежедневно снабжаются готовой продукцией, машины сегодня уже ушли. В остальных учебных учреждениях имеется необходимый запас продуктов для приготовления завтраков и обедов на собственных пищеблоках.

Нет причин для беспокойства и у родителей малышей. Молочная кухня также работает в штатном режиме, так как основные ее производственные помещения расположены в м-не Солнечный и никак не пострадали от пожара.

- На комбинате загорелась трансформаторная будка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области. - Причины устанавливаются.

Как отметил Дмитрий Тарасов, ущерб от случившегося незначительный. На данный момент в здании восстановлено электроснабжение.

Читайте также:

Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска. Они находятся на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса

ИСТОЧНИК KP.RU