Пожар на комбинате питания в Иркутске: срывов в обеспечении школьных столовых не будет
В Иркутске вчера вечером, 10 октября, произошел пожар на территории комбината питания на бульваре Постышева, 41. Родители школьников от увиденной новости начали беспокоиться: нужно ли собирать контейнеры с обедами для детей. «Комсомолку» уверили, что причин для этого нет. Перебоев с поставками провизии в образовательные учреждения — не будет.
- Пожар на «Комбинате питания» не повлиял на работу предприятия, - сообщил директор комбината Дмитрий Тарасов. - Срывов в обеспечении детей питанием не будет. В десять городских школ, которые ежедневно снабжаются готовой продукцией, машины сегодня уже ушли. В остальных учебных учреждениях имеется необходимый запас продуктов для приготовления завтраков и обедов на собственных пищеблоках.
Нет причин для беспокойства и у родителей малышей. Молочная кухня также работает в штатном режиме, так как основные ее производственные помещения расположены в м-не Солнечный и никак не пострадали от пожара.
- На комбинате загорелась трансформаторная будка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области. - Причины устанавливаются.
Как отметил Дмитрий Тарасов, ущерб от случившегося незначительный. На данный момент в здании восстановлено электроснабжение.
Читайте также:
Для тех, кто смотрит в телефон: светофоры со светодиодной полосой появились в центре Иркутска. Они находятся на пересечении улиц Урицкого и Карла Маркса
ИСТОЧНИК KP.RU