За сход 13 вагонов с рельсов ответит замначальник Слюдянской дистанции пути в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:04 2019-10-11T06:20:48+03:00

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13 вагонов сошли с рельсов в Иркутской области 21 сентября 2018 года. К счастью, обошлось без жертв. Однако ущерб от случившегося специалисты оценили в 14 миллионов рублей. Поезд вез различный груз коммерческих организаций.

- Это случилось около 9 часов 43 минут по местному времени в Слюдянском районе Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Слюдянка 2-Ангасолка», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - Расследование уголовного дела завершено. Заместитель начальника Слюдянской дистанции пути по текущему содержанию пути обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Материалы дела направлены в суд, где решат виновен ли мужчина, а также заплатит ли он штраф или лишится свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU