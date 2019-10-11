Второе поражение: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Вилле» в матче Кубка мира

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-11T06:00:17+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели второе подряд поражение на Кубке мира в Швеции. Наши парни уступили действующему чемпиону Швеции и обладателю Кубка мира «Вилле» со счетом 4:6.

В первом тайме скандинавы отправили в ворота иркутян четыре мяча, ответить на это сибиряки смогли двумя точными ударами в исполнении Дениса Цыцарова и Вячеслава Вдовенко. Во втором отрезке соперники забили друг другу еще по два мяча. В составе нашей дружины отличились Павел Дубовик и Владислав Кузнецов.

Напомним, в первом матче самого престижного клубного турнира «Байкал-Энергия» проиграла архангельскому «Воднику». Следующий матч иркутяне проведут уже 11 октября. В 19.00 по иркутскому времени хоккеисты «Байкал-Энергии» скрестят клюшки со шведской «Ветландой».

ИСТОЧНИК KP.RU