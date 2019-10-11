Неизвестные закидали вареньем автомобиль в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:35 2019-10-11T06:35:49+03:00

Владелец авто говорит, что раньше его машину пачкали тушенкой

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В соцсетях появились фотографии автомобиля, перепачканного... вареньем! Вот такой неприятный "сюрприз" кто-то накануне устроил жителю Ангарска. Причем владелец авто говорит, что перед этим машину закидали тушенкой. Кто и зачем это сделал - непонятно. В интернете сибиряки обсуждают снимки.

- Просто так никто не станет переводить продукты. Может владелец им что-то сделал, - предполагают в комментариях. - Наверное, авто было припарковано неправильно.

Некоторые шутили: "Сладенькая машина стала". Но вот самому водителю теперь не до веселья - иномарку надо отмывать, и нет гарантии, что ее снова не закидают едой.

Кстати, в соцсетях ангарчане пишут, что тоже столкнулись с этой проблемой - неизвестные зачем-то пачкают машины продуктами.

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ИСТОЧНИК KP.RU