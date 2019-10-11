2019-10-11T07:36:15+03:00
Происшествия

"Помогите! Меня похитили!": подростка из Иркутска ответит за неудачную шутку

Парню грозит наказание за ложное сообщение в полицию
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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"Помогите! Меня похитили!": подростка из Иркутска ответит за неудачную шутку."Помогите! Меня похитили!": подростка из Иркутска ответит за неудачную шутку.Фото: Андрей СИНЬКОВ
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Позвонить в полицию и сообщить о собственном похищении – это казалось 17-летнему иркутянину хорошей шуткой. Сделать это он решил с телефона своего однокурсника, который взял без проса.

- В настоящий момент проводится проверка, рассматривается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности по статье за заведомо ложный вызов, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Позвонив в полицию, он сообщил, что его, якобы, похитили и держат в другом регионе. Силовики сразу же начали проверку, которая показала, что звонок был сделан с телефона студента колледжа, который живет в Иркутске, но сам из Забайкалья. Позже выяснилось, что в тот день его однокурсник брал мобильный без спроса. Расследование привело полицейских к "похищенному" , свободно передвигавшемуся по улицам Иркутска. Теперь за свою неудачную шутку он ответит перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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