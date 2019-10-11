СЕГОДНЯ 08:22 2019-10-11T08:22:09+03:00

В Братске племянника, который убил своего дядю, нашли через тринадцать лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За убийство 51-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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В 2006 году в Братске был убит мужчина. Никто не догадывался, что в смерти виновен племянник погибшего. И только после тринадцати лет поисков сотрудникам полиции города Братска удалось выяснить обстоятельства особо тяжкого преступления.

- По версии следствия, 38-летний братчанин в драке убил своего дядю, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Обвиняемый спрятал тело за городом. Останки погибшего мужчины были найдены только через год.

Через тринадцать лет после совершения преступления сотрудникам полиции удалось найти предполагаемого убийцу. Мужчине предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU