2019-10-11T08:39:22+03:00
Происшествия

Пожар в Иркутске: сотрудники МЧС спасли 17 человек

К моменту приезда пожарных, из квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома валил густой и черный дым
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Пожар в Иркутске: сотрудники МЧС спасли 17 человек.Пожар в Иркутске: сотрудники МЧС спасли 17 человек.
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Спасатели начали срочную эвакуацию жильцов из подъезда. В это время к балкону горящей квартиры устанавливали лестницу. Эвакуированные жильцы рассказали, что в горящей квартире проживает семья пенсионеров. Проникать заходить в квартиру, сотрудниками МЧС пришлось на четвереньках. Жилье было наполнено дымом. Хозяева квартиры на этот момент уже получили отравление угарным газом.

- В двух метрах от входа, прямо на полу, обнаружили женщину. Ее вынесли на свежий воздух. А вот второго человека пришлось искать в условиях плохой видимости. Мужчину нашли на полу у окна в комнате. С помощью спасательного устройства его эвакуировали и передали врачам скорой помощи, - рассказывает помощник начальника караула пожарно-спасательной части №5 старший прапорщик Максим Попов.

После эвакуации приступили к тушению, ликвидировать пожар удалось спустя 10 минут.

- В результате пожара были повреждены мебель, домашние вещи на площади 12 кв. м., квартира закопчена по всей площади, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

ЧП выявило нарушение требований техники пожарной безопасности. Многоэтажный дом оборудован внутренним противопожарным водоснабжением. Однако краны были без пожарных рукавов и соединительных устройств. По данному факту будет проведена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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