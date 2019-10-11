2019-10-11T09:38:37+03:00
Общество

Вернул продавцу машину, а себе деньги: иркутянин выиграл дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля

Причиной послужило отсутствие идентификационного номера шасси
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Вернул продавцу машину, а себе деньги: иркутянин выиграл дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля.Вернул продавцу машину, а себе деньги: иркутянин выиграл дело о расторжении договора купли-продажи автомобиля.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Счастливый покупатель уже представлял себя на дороге, в только что купленном "HYUNDAI". Однако мечты разбились во время постановки авто на учет. Новому владельцу узнал деталь, которую продавец решил скрыть. У автомобиля был тщательно стерт заводской идентификационный номера шасси.

Для того чтобы оформить документы для постановки авто на государственный учет, новому владельцу пришлось оплатить госпошлину и услуги госавтоинспекции. Смиряться с таким наглым обманом мужчина не стал и подал в суд на продавца.

- Суд пришел к выводу, что материалами дела подтверждается факт того, что ответчик продал истцу спорный автомобиль при наличии изменений заводской маркировки идентификационного шасси автомобиля, - сообщают в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Иркутска, - таким образом, ответчик продал истцу товар, непригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

По решению суда договор купли-продажи автомобиля " HYUNDAI" был расторгнут. А нерадивого продавца обязали вернуть покупателю деньги за автомобиль, это 200 тысяч рублей, а также убытки и расходы по оплате госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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