2019-10-11T09:42:00+03:00
Происшествия

Ищут четыре дня: 19-летняя девушка пропала в Мишелевке

Девушка пропала еще 7 октября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ищут четыре дня: 19-летняя девушка пропала в Мишелевке. Фото: группа "Лиза Алерт"-БайкалИщут четыре дня: 19-летняя девушка пропала в Мишелевке. Фото: группа "Лиза Алерт"-Байкал
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Вот уже четыре дня ничего не известно о местонахождении 19-летней Альбины Звонковой из поселка Мишелевка Усольского района. В официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт»-Байкал сообщают, что еще 7 октября девушка ушла из дома и не вернулась. На связь она больше не выходила, и никто из родных и знакомых не знает где она.

Также сообщаются особые приметы пропавшей сибиряки. Ее рост 165 см, серые глаза, русые средней длины волосы. Была одетав синюю длинную куртку с капюшоном, темно-синие зауженные брюки и коричневые туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Альбины Звонковой, просят обращаться в ближайший отдел полиции или сотрудникам поискового отряда «Лиза Алерт»-Байкал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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