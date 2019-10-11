Елена Темникова представит свое новое шоу на концерте в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-11T12:38:17+03:00

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Инновационное шоу, выходящее за грани реальности увидят иркутские поклонники певицы Елены Темниковой, которая уже 24 октября даст концерт во дворце спорта «Труд», в Иркутске. Напомним, королева российского «дип-хауса» начала свой масштабный тур TEMNIKOVA TOUR 2019 по 30 городам России. По словам организаторов на всех концертах, поклонников Елены Темниковой ждут уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу, а также возможность выиграть автомобиль.

В Иркутске королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием. Ну а самые преданные поклонники Елены Темниковой, которые знают все ее песни наизусть, смогут подпевать ей во время исполнения хитов со всех трех предыдущих альбомов.

- С помощью специального приложения дополненной реальности (AR) установленного на телефон каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу, - говорят организаторы. - И не только услышат любимую стильную музыку, но и увидят ее виртуальную душу своими глазами Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу шоу.

Досье «КП»

Елена Темникова

Родилась: 18 апреля 1985 года в Кургане.

Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла 3-е место во втором сезоне музыкального шоу «Фабрика звёзд».

В 2006 году вместе с продюсером Максимом Фадеевым образовала группу «Серебро». Уже в 2007 году этот коллектив занял 3-е место на Евровидении в Хельсинки. С 2014 года Елена Темникова начала сольную карьеру.

Награды

Елена Темникова — единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошло в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Также Темникова является обладателем таких музыкальных наград как VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU