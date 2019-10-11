В Братске задержаны угонщики автомобилей

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-11T13:25:25+03:00

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Ранним сентябрьским утром на пост пожарных города Братска поступил вызов о горящем автомобиле. Салон "Жигулей" выгорел полностью. Приехавшие полицейские выяснили, что автомобиль числился в угоне.

Спустя десять дней в полицию поступает звонок о том, что из-под окон исчезло еще одно отечественное авто, в этот раз "Нива". Но далеко угонщики уехать не смогли, врезались в припаркованную иномарку. Машина была брошена, а вот попытка угнать авто нет. Через час им приглянулась "копейка", ее угнать получилось.

- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны предполагаемые угонщики, - сообщают в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России «Братское», - это двое ранее неоднократно судимых, в том числе за угоны, молодые люди в возрасте 21 и 22 года.

Как выяснили следователи, один из задержанных проживает в поселке Новая Игирма. В Братск приехал также на угнанноймашине.

В настоящее время решается вопрос о переквалификации ранее возбужденныхдел на угон, совершенный группой лиц.Преступники могут попрощаться со свободой на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU