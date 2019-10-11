СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-11T14:19:41+03:00

Двое иркутян сняли запчасти с тепловоза и попытались их продать. Фото: Виктория МИНАЕВА

«Металлолома» воры принесли в пункт сдачи на 70 тысяч рублей

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Сотрудники полиции задержали двоих жителей Иркутска. Они похитили аккумуляторных батареи с тепловоза на одной из железнодорожных станций около города.

- Мужчины действовали по предварительному сговору. После кражи, они сдали батареи в пункт приема металлолома, - сообщает ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Ущерб от их преступных действий составил около 70 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU