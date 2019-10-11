Школа "Сибскана" объявила о дополнительном наборе в иркутское отделение

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-11T14:32:04+03:00

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С 2017 года в нашем регионе начала работу областная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана». Сейчас отделения школы работают в разных уголках Иркутской области. В них русским хоккеем занимаются 790 ребят. Кстати, в Иркутске объявлен дополнительный набор.

- В иркутское отделение спортивной школы «Сибскана» проводится дополнительный набор в группу начальной подготовки мальчиков 2009-2010 и девочек 2007-2008 годов рождения,- сообщают на сайте министерства спорта Иркутской области. – Кроме того, есть места в группы тренировочного этапа (углубленной специализации) для юношей 2004 года рождения и мальчиков 2007-2008 годов рождения.

Сейчас отделения активно работают в Иркутске, Шелехове, Саянске, Усть-Илимске, Черемхове, Свирске, Тулуне и нескольких районах области. Еще одно откроют в конце месяца в поселке Забитуй Аларского района.

ИСТОЧНИК KP.RU