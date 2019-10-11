2019-10-11T18:44:13+03:00
Спорт

Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира

Иркутяне вылетели с турнира
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира. Фото: ХК "Байкал-Энергия"Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира. Фото: ХК "Байкал-Энергия"
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» потерпели третье подряд поражение на Кубке мира, который проходит в шведском Сандвикене. Наши парни уступили шведской «Ветланде» со счетом 4:7.

Серьезную заявку на победу скандинавы сделали еще в первом тайме, отправив в ворота голкипера сибиряков Григория Лапина четыре мяча. Ответить на это хотя бы одним забитым мячом иркутяне так и не смогли. Во втором отрезке «Байкал-Энергия» усилиями Андрея Прокопьева, Руслана Тремаскина, Егора Егорычева и Сергея Гана отыграла четыре мяча. Но шведы сумели еще трижды пробить Григория Лапина, и довести дело до победы.

Таким образом, «Байкал-Энергия» не смогла пройти в плей-офф Кубка мира, потерпев на самом престижном клубном турнире три поражения в трех матчах. В не самом хорошем настроении дружина возвращается в Иркутск. Впереди у нашей команды старт в российской Суперлиге. Первый матч состоится 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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