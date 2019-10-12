Таксист сбил школьниц на пешеходном переходе в Братске

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-12T05:59:04+03:00

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Двух девочек на пешеходном переходе в Братске иномарка сбила днем 7 октября. На перекрестке водитель наехал на школьниц, переходивших дорогу по «зебре», и скрылся с места аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобилиста удалось быстро вычислить благодаря камере видеонаблюдения системы «Безопасный город». С её помощью инспекторы ГИБДД установили автомобиль марки KIA Rio. Водителем оказался 40-летний таксист, который управлял в тот момент иномаркой.

- К счастью, в этом случае помощь медиков детям не потребовалась, - пояснили в ведомстве. – Однако за не предоставление преимущества пешеходам, а также оставление места ДТП в нарушение установленных правил, водитель привлечен к административной ответственности.

Как отметили в полиции, всего с начала октября сотрудниками ГИБДД в Братске разыскано три водителя, которые после наезда на пешеходов покинули места происшествий, не сообщив о ДТП в полицию. Один из них сбил 61-летнего пенсионера, отвез его в больницу, но об аварии не сообщил. Еще один в ночь с 4 на 5 октября сбил шедшего по проезжей части пешехода и так же скрылся с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU