Жителей Боханского района через суд обязали пройти обследование на туберкулез

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-12T08:30:02+03:00

Они больше года не были на профилактическом медосмотре

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Прокуратура Боханского района через суд заставила 20 жителей одной из деревень района пройти медицинское обследование в целях выявления туберкулеза. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, установлено, что они больше года не были на профилактическом медосмотре, не делали флюорографию и рентген грудной клетки.

- Местные жители не предоставили в районную больницу результаты этих исследований, - пояснили в ведомстве. – Это дает основания полагать, что они не обращались к врачам вовсе.

В связи с этим прокурор района направил в суд 20 административных исковых заявлений об обязании граждан пройти профилактический медицинский осмотр, а результаты предоставить в Боханскую районную больницу. Решением суда требования прокурора были удовлетворены, находятся на исполнении.

В прокуратуре отметили, что в Боханском районе сложилась негативная ситуация с ростом впервые выявленных людей, больных туберкулезом. В связи с этим и была проведена проверка. Кроме того, благодаря взаимодействию прокуратуры, местных властей, районной больницы и всех заинтересованных структур более 300 жителей района добровольно прошли профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

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ИСТОЧНИК KP.RU