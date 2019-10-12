СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-12T08:59:54+03:00

Больше 14,5 тысяч жителей Иркутской области покусали клещи за весну и лето Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Управление Роспотребнадзора по Иркутской области подвело итоги сезона клещевых инфекций, который в регионе обычно начинается в середине марта. По данным ведомства, с середины марта 14615 человек обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей. Почти четверть от общего количества обратившихся – 23,5 % - дети до 14 лет. В абсолютных цифрах это 3439 человек.

- Количество пациентов, обратившихся в 2019 году, находилось в пределах среднемноголетних значений и на 2,1% ниже уровня 2018 года, - пояснили в Роспотребнадзоре. – В прошлом сезоне за медпомощью с укусами клещей обратились 14921 человек.

Не обошлось и без заболеваний, вызванных укусами клещей. Так, вирусным клещевым энцефалитом заболело 58 жителей Иркутской области, что в 1,8 раза меньше показателя 2018 года, боррелиозом заболело 57 человек, что также в 1,7 раза меньше уровня 2018 года.

Первые случаи присасывания клещей на территории области в 2019 году зарегистрированы в конце марта. В течение эпидсезона больше всего укусов произошло на территории Иркутского района.

ИСТОЧНИК KP.RU