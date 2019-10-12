2019-10-12T10:18:32+03:00
Общество

Пятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступлений

Деньги мужчинам выплатят за счет муниципальной программы
Мария ОСИПОВА
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Пятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступленийПятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступленийФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Власти Ангарска решили материально поощрить пятерых местных жителей за помощь в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников, сообщает администрация Ангарского городского округа. Решение о премировании единогласно принято на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, которая состоялась в мэрии.

За проявленную инициативу денежной премией будет награжден Юрий Бородин, который с 2015 года состоит в добровольной дружине «Союза десантников г. Ангарска». Совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы мужчина принимает участие в охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий.

Еще одним счастливым обладателем премии станет сторож одной из станций техобслуживания Григорий Пинигин. 25 сентября он предотвратил кражу денежных средств бывшим сотрудником предприятия.

Летом этого года недалеко от станции Карьер поселка Мегет благодаря сигналу Дениса Пьянкова были задержаны изготовители наркотиков. Мужчину так же ждет вознаграждение.

- Также будут поощрены сотрудники частного охранного предприятия Иван Новиков и Сергей Серегин, которые 30 июля этого года помогли задержать подозреваемого в краже личных вещей из ледового дворца «Ермак», - пояснили в мэрии АГО.

Поводом для награждения ангарчан послужило ходатайство начальника УМВД России по Ангарскому городскому округу Андрея Суслова. Денежные премии будут выплачены мужчинам за счет муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на 2019 – 2021 годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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