2019-10-12T11:41:45+03:00
Общество

Водителя грузовика наказали за перевозку двух коров в Слюдянке

Автомобилист заплатит штраф
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Водителя грузовика наказали за перевозку двух коров в СлюдянкеВодителя грузовика наказали за перевозку двух коров в СлюдянкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Инспектор Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия совместно с сотрудниками ГИБДД остановил на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке грузовик для досмотра. В кузове авто проверяющие обнаружили двух коров, на которых у водителя не оказалось документов.

При досмотре специалисты установили, что две головы крупного рогатого скота перевозили из Тункинского в Закаменский район республики Бурятия. При этом у водителя не было при себе ветеринарных сопроводительных документов на животных, что является нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

- В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016, - поясняют в управлении Россельхознадзора.

Водитель автотранспорта, на котором перевозили животных, был привлечен к административной ответственности и оштрафован. Размер штрафа в таких случаях варьируется от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступлений
Спасти не удалось: двое маленьких детей погибли на пожаре в Бурятии
Больше 14,5 тысяч жителей Иркутской области покусали клещи за весну и лето
Жителей Боханского района через суд обязали пройти обследование на туберкулез
В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек
Главный экспонат: коллекцию Иркутской зоогалереи пополнил череп африканского слона
Таксист сбил школьниц на пешеходном переходе в Братске
Константин Меладзе стал наставником участницы из Саянска на шоу «Голос»
Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира
Школа "Сибскана" объявила о дополнительном наборе в иркутское отделение
Двое иркутян сняли запчасти с тепловоза и попытались их продать
В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем
В Братске задержаны угонщики автомобилей
Елена Темникова представит свое новое шоу на концерте в Иркутске