СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-12T11:41:45+03:00

Водителя грузовика наказали за перевозку двух коров в Слюдянке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Инспектор Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия совместно с сотрудниками ГИБДД остановил на стационарном посту полиции «Рубеж» в Слюдянке грузовик для досмотра. В кузове авто проверяющие обнаружили двух коров, на которых у водителя не оказалось документов.

При досмотре специалисты установили, что две головы крупного рогатого скота перевозили из Тункинского в Закаменский район республики Бурятия. При этом у водителя не было при себе ветеринарных сопроводительных документов на животных, что является нарушение правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.

- В данном случае допущено нарушение требований п. 3 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных приказом Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016, - поясняют в управлении Россельхознадзора.

Водитель автотранспорта, на котором перевозили животных, был привлечен к административной ответственности и оштрафован. Размер штрафа в таких случаях варьируется от 3000 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU