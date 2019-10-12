Твоя моя не понимай: на Байкале инспектор ГИБДД обманул иностранку, не понимающую по-русски

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-12T12:42:12+03:00

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Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД МО МВД России «Эхирит-Булагатский», неся службу в поселке Еланцы, остановил для проверки документов автомобиль. За рулем машины оказалась иностранка, гражданка Монако.

Воспользовавшись тем, что автоледи совершенно не говорит и не понимает по-русски, инспектор похитил у женщины денежные средства. Точнее, составил «липовый» протокол об административном правонарушении, которое якобы совершила водитель. Тыча в лицо дамы подложным документом, он потребовал от нее оплатить штраф в сумме 3000 рублей на месте. Иностранка вынуждена была подчиниться.

Вскоре обман раскрылся, и инспектор ГИБДД угодил на скамью подсудимых за мошенничество. На днях Баяндаевский районный суд вынес в отношении полицейского обвинительный приговор.

- В суде установлено, что обвиняемый с использованием своего служебного положения составил подложный документ, в котором отразил сведения об управлении гражданкой Монако автомобилем с работающими в установленном режиме световыми приборами, - пояснили в пресс-службе суда. – Подсудимый достоверно знал, что остановленная им женщина не владеет русским языком, и сообщил ей о необходимости оплаты штрафа.

Свою вину в мошенничестве с использованием своего служебного положения инспектор не признал. Однако суд признал его виновным и оштрафовал на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU