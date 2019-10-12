2019-10-12T16:10:25+03:00
Происшествия

Братчанин заподозрил приятеля в краже телефона и забил его до смерти

Мужчина отправится за решетку на 7,5 лет
Мария ОСИПОВА
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Братчанин заподозрил приятеля в краже телефона и забил его до смертиБратчанин заподозрил приятеля в краже телефона и забил его до смертиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель города Вихоревка Братского района оказался на скамье подсудимых за то, что до смерти избил своего приятеля. Как сообщает пресс-служба Братского районного суда, 37-летний мужчина заподозрил друга в краже телефона, затеял драку и не смог вовремя остановиться.

- В судебном заседании установлено, что в одном из домов города Вихоревка произошел конфликт между подсудимым и его знакомым, - поясняют в суде. – Зачинщик конфликта толкнул потерпевшего, тот упал на пол. Не дав противнику опомниться и подняться на ноги, подсудимый схватил табурет и начал бить им оппонента по рукам и голове. В ход пошли и кулаки.

Когда чудом вырвавшийся потерпевший выбежал на улицу, подсудимый поспешил его догнать. Подобрав во дворе деревянную палку, мужчина догнал приятеля и продолжил избиение. Он рассказал суду, что разозлился на друга из-за того, что тот хотел украсть у него телефон. Остановиться вовремя мужчина не смог, причинив в итоге знакомому травмы, несовместимые с жизнью. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от черепно-мозговой травмы в форме ушиба головного мозга, осложнившейся отеком.

- Суд признал мужчину виновным в совершении убийства и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - подытожили в суде. – Судья учел полное признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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