2019-10-13T04:26:44+03:00
Спорт

ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» проиграл на своем льду «Дизелю»

«Оранжевые» неудачно начали новую домашнюю серию игр
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» проиграл на своем льду «Дизелю». Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» проиграл на своем льду «Дизелю». Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты ангарского «Ермака» с поражения начали новую домашнюю серию игр Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» проиграли «Дизелю» из Пензы со счетом 1:5.

При этом, первыми счет в матче открыли наши парни. В начале первого периода вперед ангарчан вывел Артем Воробьев. Однако, еще до перерыва гости сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Во втором отрезке хоккеисты «Дизеля» сделали серьезную заявку на победу, еще дважды распечатав ворота хозяев льда. Ну а в заключительном периоде, забросив еще одну шайбу, «Дизель» довел дело до уверенной победы.

Реабилитироваться перед своими болельщиками хоккеисты «Ермака» попробуют 14 октября, когда на своем льду скрестят клюшки с тольяттинской «Ладой».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги
Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой в Качуге: прокуратура нашла нарушения в больнице
Жителя Иркутской области обвиняют в контрабанде леса на 60 миллионов рублей
Братчанин заподозрил приятеля в краже телефона и забил его до смерти
Землетрясение произошло в центре Бурятии
Твоя моя не понимай: на Байкале инспектор ГИБДД обманул иностранку, не понимающую по-русски
Водителя грузовика наказали за перевозку двух коров в Слюдянке
Пятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступлений
Спасти не удалось: двое маленьких детей погибли на пожаре в Бурятии
Больше 14,5 тысяч жителей Иркутской области покусали клещи за весну и лето
Жителей Боханского района через суд обязали пройти обследование на туберкулез
В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек
Главный экспонат: коллекцию Иркутской зоогалереи пополнил череп африканского слона
Таксист сбил школьниц на пешеходном переходе в Братске
Константин Меладзе стал наставником участницы из Саянска на шоу «Голос»
Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира
Школа "Сибскана" объявила о дополнительном наборе в иркутское отделение
Двое иркутян сняли запчасти с тепловоза и попытались их продать
В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем
В Братске задержаны угонщики автомобилей
Елена Темникова представит свое новое шоу на концерте в Иркутске