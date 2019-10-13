ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» проиграл на своем льду «Дизелю»
Хоккеисты ангарского «Ермака» с поражения начали новую домашнюю серию игр Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» проиграли «Дизелю» из Пензы со счетом 1:5.
При этом, первыми счет в матче открыли наши парни. В начале первого периода вперед ангарчан вывел Артем Воробьев. Однако, еще до перерыва гости сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Во втором отрезке хоккеисты «Дизеля» сделали серьезную заявку на победу, еще дважды распечатав ворота хозяев льда. Ну а в заключительном периоде, забросив еще одну шайбу, «Дизель» довел дело до уверенной победы.
Реабилитироваться перед своими болельщиками хоккеисты «Ермака» попробуют 14 октября, когда на своем льду скрестят клюшки с тольяттинской «Ладой».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ХК "Ермак" Ангарск»