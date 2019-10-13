2019-10-13T06:44:09+03:00
Общество

Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой в Качуге: прокуратура нашла нарушения в больнице

Авария произошла 21 июля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой: прокуратура нашла нарушения в качугской больнице. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой: прокуратура нашла нарушения в качугской больнице. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Прокуратура Качугского района закончила проверку Качугской районной больницы, после страшного ДТП, которое совершил водитель скорой помощи этого медучреждения.

Напомним, 21 июля этого года, водитель неотложки, доставляя 40-летнюю беременную женщину в больницу Усть-Орды, не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. От полученных травм пациентка погибла. Также пострадала фельдшер, которая находилась в салоне. После того, как на место приехали полицейские, выяснилась еще одна страшная деталь – водитель сел за руль пьяным.

На нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», ну а прокуратура начала проверку больницы. Родственников погибшей женщины, как и других жителей поселка интересовал вопрос: «Проходил ли мужчина медосмотр перед выходом в рейс?».

- Каждый водитель скорой в этой больнице обязан был проходить предрейсовые медицинские осмотры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Однако обязанность по контролю за исполнением должностной инструкции водителем ни на кого не возложена. Несмотря на ведение журнала учета предрейсовых осмотров, проверок на постоянной основе не было.

Сообщается, что нарушения эти в качугской больнице уже устранили. Кроме того, по собственному желанию уволен начальник отдела кадров. Начальник хозяйственного отдела получил дисциплинарное взыскание, а механик переведен на другую должность, не связанную с контролем прохождения предрейсового осмотра водителей.

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Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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