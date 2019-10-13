Врезался в первый же забор: в Улан-Удэ 16-летний подросток угнал автомобиль и попал на нем в ДТП

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-13T10:47:37+03:00

В Улан-Удэ 16-летний подросток угнал автомобиль и попал на нем в ДТП Фото: Евгения ГУСЕВА

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Своего автомобиля 23-летний житель Улан-Удэ лишился, когда вечером припарковал его во дворе дома на два часа. Выглянув в окно, и не увидев машину, мужчина обратился в полицию.

Сыщики разослали по городу ориентировку на похищенное авто. Через несколько часов в дежурную часть позвонил местный житель и рассказал, что во дворе на улице Тобольской, водитель иномарки протаранил забор и врезался в гараж, а затем сбежал с места ДТП. Приехав на место, инспекторы выяснили, что это была та самая угнанная машина.

- Вскоре угонщика задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Им оказался 16-летний подросток. На него возбуждено уголовное дело.

Полицейские еще раз советуют автомобилистам оборудовать свои машины сигнализациями.

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ИСТОЧНИК KP.RU