Вторая победа подряд: иркутский «Зенит» всухую обыграл «Новосибирск»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-13T13:03:16+03:00

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Футболисты иркутского «Зенита» вновь порадовали своих болельщиков и одержали вторую подряд победу в Первенстве России среди команд второго дивизиона зоны «Восток». На своем поле наши парни обыграли ФК «Новосибирск» со счетом 2:0.

Серьезную заявку на победу зенитовцы сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота гостей сразу два безответных мяча. В дебюте встречи отличился Алексей Булгатов. В середине первой 45-минутки вратарь новосибирцев неуклюже отбил мяч после удара со штрафного нашего Алексея Ющука, и Дмитрий Пытлев, который вовремя подоспел на добивание, удвоил преимущество хозяев. Во втором отрезке наша дружина создала еще несколько хороших моментов, но счет на табло остался прежним.

Отметим, что это был заключительный матч «Зенита» в осенней стадии Первенства России. Следующий матч наша команда, которая по-прежнему занимает последнее 6-е место в турнирной таблице, проведет только весной 2020 года. 12 апреля зенитовцы сыграют на выезде с омским «Иртышом».

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ИСТОЧНИК KP.RU