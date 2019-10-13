СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-13T15:14:08+03:00

Крупный пожар в Улан-Удэ: огонь с горящих кладовок перекинулся на жилой дом. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии.

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ЧП на улице Каландаришвили в Улан-Удэ произошло 13 октября, около 17 часов. Там загорелись кладовки, стоящие во дворе жилого дома. Уже через три минуты на место приехали пожарные, но к этому моменту огонь успел перекинуться на крышу стоящего рядом двухэтажного деревянного дома.

- Все жильцы дома эвакуированы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. – Жертв и пострадавших удалось избежать.

Пожарным удалось потушить огонь. По предварительным данным кровля дома выгорела на площади 50 квадратных метров. Причины пожара выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU