Бурятская спортсменка Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

СЕГОДНЯ 18:59 2019-10-13T18:59:55+03:00

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Дома и стены помогают. Спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу среди женщин, который 13 октября завершился в Улан-Удэ. В финальном бою, в весовой категории до 57 кг., в котором Людмилу активно поддерживали земляки, она проиграла Нести Петекио из Филиппин со счетом 2:3. При этом в штабе сборной России посчитали решение судей спорным.

- Я думаю, что решение несправедливое, - цитирует старшего тренера национальной сборной Бадму Бадмаева пресс-служба федерации бокса России. Людмила все три раунда вела. Она была точнее, быстрее и владела инициативой. Я не знаю, чем вызвано такое решение судей. Мы ошарашены. Думаю, что и для Людмилы, и для нас эта медаль не является хорошим результатом. Нам нужно было только золото.

Добавим, что завоевав три золотые, серебряную и две бронзовых медали, сборная России впервые с 2014 года выиграла неофициальный командный зачет чемпионата мира в Улан-Удэ.

ИСТОЧНИК KP.RU