Открытие филиала Московской консерватории обсудили в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:39 2019-10-14T03:40:33+03:00

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С рабочим визитом в Иркутскую область приехала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Ее первостепенная задача — оценить как восстанавливаются объекты культуры в районах, пострадавших от летних паводков. Подтопленными и полностью затопленными оказались 28 учреждений. В 20 из них ремонт сделают в этом и следующем году, еще восемь придется строить заново. К их строительству в регионе приступят в 2020 году.

Также на встрече Ольги Яриловой с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и министром культуры и архивов Иркутской области Ольгой Стасюлевич обсуждали реализацию нацпроекта «Культура», подготовку к строительству концертного зала, ремонт в ТЮЗе и идею открытия в регионе филиала Московской консерватории.

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ИСТОЧНИК KP.RU