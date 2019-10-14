Пробки в Иркутске 10 баллов 14 октября: на дорогах города девять ДТП

СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-14T04:13:54+03:00

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Множество улиц Иркутска утром 14 октября в сервисе Яндекс.Пробки раскрашены красным цветом. Заторы на подъезде к плотине ГЭС, на ул. Академическая и Старокузьмихинская. На Старокузьмихинской развязке также пробки. Крайне медленно едут машины по ул. Лермонтова, здесь в правом ряду по направлении к Академическому мосту ДТП. Стоит отметить, что и обратное направление раскрашено на онлайн-картах в желтый цвет.

Со стороны м-на Синюшина гора пробка начинается практически от ТЦ «Сильвермолл» и тянется до самого Академического моста. Однако и тем, кто решит поехать на работу-учебу по другому маршруту — через Глазковский мост — придется нелегко. Затор начинается уже от пересечения улиц Маяковского и Фаворского. Примыкающие улицы — Гоголя, Пушкина, Челнокова и Профсоюзная также «стоят». По одному ДТП здесь на пересечении Маяковского и Спортивного переулка, Маяковского и Профсоюзной.

Пробка из Ленинского района начинается на ул. Трактовая.

КОНКРЕТНО

Где ДТП утром 14 октября в Иркутске:

- 2 аварии на улице Маяковского,

- авария у ТЦ «Комсомолл»,

- 2 ДТП на ул. Лермонтова,

- авария на подъезде к Лермонтовской развязке,

- 1 авария на Академическом мосту,

- 2 ДТП на бульваре Рябикова.

ИСТОЧНИК KP.RU