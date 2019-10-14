2019-10-14T04:13:54+03:00
Происшествия

Пробки в Иркутске 10 баллов 14 октября: на дорогах города девять ДТП

Сложная обстановка на автомагистралях на левом берегу Ангары
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Пробки в Иркутске 10 баллов 14 октября: на дорогах города девять ДТП Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске 10 баллов 14 октября: на дорогах города девять ДТП Фото: Яндекс.Пробки
Изменить размер текста:

Множество улиц Иркутска утром 14 октября в сервисе Яндекс.Пробки раскрашены красным цветом. Заторы на подъезде к плотине ГЭС, на ул. Академическая и Старокузьмихинская. На Старокузьмихинской развязке также пробки. Крайне медленно едут машины по ул. Лермонтова, здесь в правом ряду по направлении к Академическому мосту ДТП. Стоит отметить, что и обратное направление раскрашено на онлайн-картах в желтый цвет.

Со стороны м-на Синюшина гора пробка начинается практически от ТЦ «Сильвермолл» и тянется до самого Академического моста. Однако и тем, кто решит поехать на работу-учебу по другому маршруту — через Глазковский мост — придется нелегко. Затор начинается уже от пересечения улиц Маяковского и Фаворского. Примыкающие улицы — Гоголя, Пушкина, Челнокова и Профсоюзная также «стоят». По одному ДТП здесь на пересечении Маяковского и Спортивного переулка, Маяковского и Профсоюзной.

Пробка из Ленинского района начинается на ул. Трактовая.

КОНКРЕТНО

Где ДТП утром 14 октября в Иркутске:

- 2 аварии на улице Маяковского,

- авария у ТЦ «Комсомолл»,

- 2 ДТП на ул. Лермонтова,

- авария на подъезде к Лермонтовской развязке,

- 1 авария на Академическом мосту,

- 2 ДТП на бульваре Рябикова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открытие филиала Московской консерватории обсудили в Иркутске
Бурятская спортсменка Людмила Воронцова завоевала серебро чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Крупный пожар в Улан-Удэ: огонь с горящих кладовок перекинулся на жилой дом
Вторая победа подряд: иркутский «Зенит» всухую обыграл «Новосибирск»
Врезался в первый же забор: в Улан-Удэ 16-летний подросток угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги
Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой в Качуге: прокуратура нашла нарушения в больнице
ВХЛ: ангарский ХК «Ермак» проиграл на своем льду «Дизелю»
Жителя Иркутской области обвиняют в контрабанде леса на 60 миллионов рублей
Братчанин заподозрил приятеля в краже телефона и забил его до смерти
Землетрясение произошло в центре Бурятии
Твоя моя не понимай: на Байкале инспектор ГИБДД обманул иностранку, не понимающую по-русски
Водителя грузовика наказали за перевозку двух коров в Слюдянке
Пятеро ангарчан получат премии из бюджета города за помощь в раскрытии преступлений
Спасти не удалось: двое маленьких детей погибли на пожаре в Бурятии
Больше 14,5 тысяч жителей Иркутской области покусали клещи за весну и лето
Жителей Боханского района через суд обязали пройти обследование на туберкулез
В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек
Главный экспонат: коллекцию Иркутской зоогалереи пополнил череп африканского слона
Таксист сбил школьниц на пешеходном переходе в Братске
Константин Меладзе стал наставником участницы из Саянска на шоу «Голос»
Три поражения в трех матчах: «Байкал-Энергия» проиграла шведской «Ветланде» в матче Кубка мира
Школа "Сибскана" объявила о дополнительном наборе в иркутское отделение
Двое иркутян сняли запчасти с тепловоза и попытались их продать
В Иркутской области задержана группа преступников, подозреваемая в крупной афере с алкоголем
В Братске задержаны угонщики автомобилей
Елена Темникова представит свое новое шоу на концерте в Иркутске