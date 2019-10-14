2019-10-14T06:21:26+03:00
Общество

Шелеховчанин отдал долги по алиментам, чтобы съездить за границу

Он не выплатил своему несовершеннолетнему сыну 300 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Шелеховчанин отдал долги по алиментам, чтобы съездить за границуШелеховчанин отдал долги по алиментам, чтобы съездить за границуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне житель Шелехова решил отправиться на отдых за границу вместе со своей семьей, но вояж омрачило уведомление от судебных приставов. В нем сообщалось, что мужчине запретили выезжать за границу из-за того, что тот не выплачивал алименты своему несовершеннолетнему сыну от прошлого брака в нужном объеме.

- Он передавал деньги своему ребенку, но незначительными суммами, которые были намного меньше необходимого размера выплат по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Таким образом, его долг перед сыном вырос до размера 300 тысяч рублей.

Ранее шелеховчанину уже приходили уведомления о необходимости погасить долг, однако он не обращал на них никакого внимания и счастливо жил с новой семьей, не думая об обязательствах перед бывшей женой и ее ребенком. Однако после того, как ему запретили выезжать за границу, мужчина понял, что деваться ему некуда, и выплатил своему сыну 300 тысяч рублей. После этого он смог спокойно отправиться на отдых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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