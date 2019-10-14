СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-14T06:33:39+03:00

Пропал по дороге с футбольных соревнований: 16-летнего подростка разыскивают в Ангарске. Фото: группа поисково-спасательного отряда «Волонтер-Ангарск».

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В Ангарске почти неделю разыскивают 16-летнего Виталия Третьякова. Еще 8 октября, около 16.00 парень ушел с соревнований по футболу со школы №2, и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего не известно ни родственникам, ни друзьям. Сейчас парня разыскивают полицейские, волонтеры и неравнодушные горожане.

В соцсетях, в группе поисково-спасательного отряда «Волонтер-Ангарск» сообщают особые приметы пропавшего подростка. На вид ему 17 лет, рост 169 см., худощавого телосложения, смуглая кожа, большие серые глаза, темно-русые короткие волосы. Был одет в футбольную майку, шорты и синие кеды.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виталия Третьякова, просят обращаться в ближайший отдел полиции или волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU