Mercedes-Benz и Honda Stepwgn сгорели в ночь на 14 октября в Иркутске
Сразу два иркутских автолюбителя лишились своих машин в ночь на 14 октября. Около четырех часов утра, на парковке одного из дворов, по улице 4-я Советская загорелись Mercedes-Benz и Honda Stepwgn. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные, которые потушили огонь.
Жертв и пострадавших в ЧП нет. Пока хозяева автомобилей подсчитывают причиненный ущерб, дознаватели выясняют причины пожара. Был ли это поджог, пока неизвестно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Взрыв газового баллона в гараже в Братске: два человека получили ожоги (Подробности)
Поджоги автомобилей в Иркутске: задержать пироманов полицейским помогут волонтеры (Подробности)
Врезался в первый же забор: в Улан-Удэ 16-летний подросток угнал автомобиль и попал на нем в ДТП (Подробности)
В Иркутске при взрыве кислородного баллона погиб человек (Подробности)
<p>
<strong>К ЧИТАТЕЛЯМ</strong></p>
<p>
<strong>У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?</strong></p>
<p>
<strong>Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:</strong></p>
<p>
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73</p>
<p>
Тел.: (3952)20-80-08</p>
ИСТОЧНИК KP.RU