2019-10-14T06:57:01+03:00
Происшествия

Mercedes-Benz и Honda Stepwgn сгорели в ночь на 14 октября в Иркутске

Причины пожара выясняются
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Mercedes-Benz и Honda Stepwgn сгорели в ночь на 14 октября в ИркутскеMercedes-Benz и Honda Stepwgn сгорели в ночь на 14 октября в Иркутске
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Сразу два иркутских автолюбителя лишились своих машин в ночь на 14 октября. Около четырех часов утра, на парковке одного из дворов, по улице 4-я Советская загорелись Mercedes-Benz и Honda Stepwgn. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные, которые потушили огонь.

Жертв и пострадавших в ЧП нет. Пока хозяева автомобилей подсчитывают причиненный ущерб, дознаватели выясняют причины пожара. Был ли это поджог, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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