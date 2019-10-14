В Бурятии штукатур украл кабель со стройки, на которой работал

СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-14T07:33:37+03:00

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Накануне в Тарбагатайском районе Бурятии полицейские задержали штукатура, который совершил кражу из строящегося здания, - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на пресс-службу республиканского ГУ МВД России. 25-летний маляр проник на стройку ночью и украл оттуда кабель от сварочного аппарата. Он без труда вошел в здание, потому что работал там и знал, где что находится.

- Часть украденного провода из цветного металла мужчина сдал на металлолом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ущерб от похищения кабеля составил 24 тысячи рублей.

Оперативникам удалось быстро выйти на след вора. При обыске у него нашли оставшиеся фрагменты украденного кабеля. Оказалось, что ранее штукатур уже не раз привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе причинение легкого вреда здоровью и хранение наркотиков. На него уже завели новое уголовное дело - на этот раз за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU