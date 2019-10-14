33 человека эвакуировались из горящего дома в Тайшете

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-14T08:10:27+03:00

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В ночь с 13 на 14 октября в одном из многоквартирных домов Тайшета произошел пожар, - сообщает ИА "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 2 этаже, предположительная причина пожара - нарушение правил безопасности при курении в постели.

- Сначала в квартире загорелся матрац, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -Хозяйка квартиры попыталась выбросить его на улицу с балкона, но сделать это у нее не получилось, поэтому она оставила его на балконе, а сама выбежала на улицу. В результате огонь перекинулся на балкон. Все вещи на нем были уничтожены огнем, а вся квартира сильно закоптилась.

В результате пожара произошло задымление, которое распространилось по подъезду и проникло в другие квартиры. Поскольку ЧП произошло глубокой ночью, многие жители дома спали, и поэтому не успели вовремя выбежать на улицу. К моменту прибытия спасателей 20 человек сумели эвакуироваться самостоятельно, а еще 13 жильцов пожарные вытащили из квартир с помощью трехколенных лестниц. Уже через 5 минут огонь был потушен, а в течение часа устранены все его последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU