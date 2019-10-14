2019-10-14T10:32:23+03:00
Происшествия

Двух наркоторговцев задержали в Иркутской области с килограммом зелья

Теперь обоим грозит до 20 лет лишения свободы
Виктория ГЕРКО
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Двух наркоторговцев задержали в Иркутской области с килограммом зелья.Двух наркоторговцев задержали в Иркутской области с килограммом зелья.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Недалеко от поселка Большая Елань внимание сотрудников ГИБДД привлек подозрительный автомобиль «Фольксваген Пассат». Полицейские попросили водителя остановиться, но он не выполнил указания. Сотрудники последовали за автомобилем. Нарушитель попытался скрыться от погони, а пассажир в это время выбросил из окна пакет с порошком.

- После нескольких минут погони полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались жители Братска, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – Также был найден сверток с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это запрещенное вещество и оно обладает наркотическими свойствами.

Сейчас заведено уголовное дело по подозрению в незаконной продаже наркотических средств в крупном размере. В данный момент подозреваемые - 28-летний мужчина и 37-летняя женщина - находятся под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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