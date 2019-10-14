2019-10-14T13:35:22+03:00
Общество

Виталий Мутко высоко оценил ход работ по строительству домов в Черемхово для пострадавших от наводнения

Заместитель председателя правительства РФ побывал в городе угольщиков
Яна ЛИСИНА
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Виталий Мутко поблагодарил администрацию Черемхово и представителей «Ростеха» за оперативное решение поставленных задач. Зампред правительства РФ побывал в Черемхово и оценил строительство микрорайона для пострадавших в наводнении. Напомним, здесь 32 дома для 64 семей планируется сдать уже в ноябре 2019 года.

- То, что мы увидели здесь, радует. Глядя на темпы строительства, видно, что объект будет закончен в срок, - сказал Виталий Мутко. - Думаю, область должна помочь городу с инженерными сетями. Хотелось бы видеть такие же темпы строительства и на площадках, где заказчиком выступает правительство региона.

Виталий Мутко добавил, что всего в программе по восстановлению пострадавших от наводнения территорий числятся 211 социальных объектов: школы больницы, детские сады, инженерные сооружения. На площадке побывал также председатель Заксобрания региона Сергей Сокол.

- Обеспечение современным и качественным жильем людей, пострадавших от масштабного наводнения, – первоочередная задача для Иркутской области, – подчеркнул Сергей Сокол. – Проект в Черемхово, который реализуется при поддержке одной из крупнейших корпораций страны – Ростеха и лично Сергея Чемезова, можно назвать уникальным. Он полностью благотворительный. На его реализацию было выделено около 1 млрд рублей.

Строители рассказали, что дома рассчитаны на минимальную температуру – минус 42 градуса и ниже, расчетной сейсмичностью в 7 баллов. Будут полностью отделаны под ключ. Дома возводятся с учетом пожеланий семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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