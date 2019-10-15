Опустились на дно турнирной таблицы ВХЛ: ХК «Ермак» проиграл «Ладе»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-15T07:17:18+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь разочаровали своих болельщиков. В очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги, «оранжевые» проиграли тольяттинской «Ладе» со счетом 0:2.

В первом периоде зрители не увидели заброшенных шайб. Едва начался второй отрезок, как автозаводцев вывел вперед Вячеслав Андрющенко. В заключительно периоде гости из Тольятти вновь превзошли наших хоккеистов по количеству бросков в створ ворот, и одна шайба вновь оказалась в сетке. Произошло это в конце матча, когда тренерский штаб ангарчан, чтобы сравнять счет, сменил вратаря на шестого полевого игрока. Это не помогло, гости забили в пустые ворота и довели дело до победы.

После этого поражения «оранжевые» опустились на последнюю 34-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч «Ермак» проведет 16 октября. На своем льду ангарчане примут ЦСК ВВС из Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU