Помогу дойти до дома: аферистка из Бурятии незаметно вытащила у женщины телефон

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-15T11:56:04+03:00

Жительница Бурятии украла у женщины телефон, пока помогала ей добраться до дома Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Преступница совершала преступление не в первый раз

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Увидев незнакомую женщину, которая выходила от соседки, преступница решила "помочь" ей добраться до дома. Гостья еле держалась на ногах. Видимо, перебрала со спиртным. Женщина решила заодно и вознаградить себя за помощь, незаметно вытащив из кармана пальто мобильный телефон, чтобы продать мобильный телефон.

- Пострадавшая обнаружила пропажу и написала заявление в полицию, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Бурятия. - Потерпевшая была уверена, что телефон украла ее недавняя спутница. Ущерб от кражи составил 8,5 тысяч рублей.

Сотрудники быстро задержали подозреваемую. Преступница признала свою вину и рассказала подробности. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас на преступницу вновь заведено уголовное дело по статье за кражу. Гаджет владелице пока не вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU