«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-16T12:19:39+03:00

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Кто бы из нас не хотел очутиться по ту сторону камеры и хоть на минутку стать актером? Телевизионные награды и премии, поклонники по всему миру, путешествия, новые знакомства – что может быть интереснее. Иркутская областная библиотека предоставляет уникальную возможность всем желающим , от мала до велика, окунуться в увлекательный мир киноиндустрии.

- Каждая встреча состоит из двух частей, - сообщает пресс-служба Иркутской областной библиотеки. - Вначале вас ждут лекции о кино как виде искусства, краткое погружение в историю кино и рассказ о языке кинодраматургии на примере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Во второй, практической части встречи попытаемся разбудить в себе актера или актрису.

20 и 27 октября ты и твои приятели могут принять участие в интересных играх на внимательность, импровизацию и сообразительность, проверить свои сценические способности и оказаться на самом настоящем актерском кастинге на главную роль. А также узнать историю развития операторского искусства на примере любимых фильмов, секреты создания кинокартины и еще многое другое.

Если не знаешь, чем заняться на выходных, хватай братьев, сестер, лучших друзей и в 14:00 в воскресенье проводи время с пользой вместе с «Молчановкой». С тебя – удобная одежда, много позитива и желание пробовать что-то новое и необычное. Вход бесплатный, по читательскому билету.

ИСТОЧНИК KP.RU