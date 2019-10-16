2019-10-16T12:19:39+03:00
Общество

«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино

Отдел литературы на иностранных языках и киностудия «О-Боо» ждут будущих артистов и всех любителей театра и кино
Ксения ТОРУНОВА
Поделиться:
«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир киноФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Кто бы из нас не хотел очутиться по ту сторону камеры и хоть на минутку стать актером? Телевизионные награды и премии, поклонники по всему миру, путешествия, новые знакомства – что может быть интереснее. Иркутская областная библиотека предоставляет уникальную возможность всем желающим , от мала до велика, окунуться в увлекательный мир киноиндустрии.

- Каждая встреча состоит из двух частей, - сообщает пресс-служба Иркутской областной библиотеки. - Вначале вас ждут лекции о кино как виде искусства, краткое погружение в историю кино и рассказ о языке кинодраматургии на примере фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Во второй, практической части встречи попытаемся разбудить в себе актера или актрису.

20 и 27 октября ты и твои приятели могут принять участие в интересных играх на внимательность, импровизацию и сообразительность, проверить свои сценические способности и оказаться на самом настоящем актерском кастинге на главную роль. А также узнать историю развития операторского искусства на примере любимых фильмов, секреты создания кинокартины и еще многое другое.

Если не знаешь, чем заняться на выходных, хватай братьев, сестер, лучших друзей и в 14:00 в воскресенье проводи время с пользой вместе с «Молчановкой». С тебя – удобная одежда, много позитива и желание пробовать что-то новое и необычное. Вход бесплатный, по читательскому билету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти
17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районе
Некачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии
Рабочие поселки Иркутской области станут сельскими населенными пунктами
Труженику тыла из поселка Аршан Тулунского района вручили сертификат на новое жилье
Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя
В Иркутске мужчина попытался похитить инструменты из салона автомобиля
Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына
Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в Ангарске
В ИГУ прошло совещание под руководством заместителя министра Минобрнауки России Александра Степанова
На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов
Забил до смерти стулом: Житель Бурятии убил своего приятеля во время ссоры