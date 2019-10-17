2019-10-17T03:38:26+03:00
Общество

Центральную аллею «Иерусалимской горы» в Иркутске привели в порядок

Завершился второй этап реконструкции парка
Мария КНЯЗЕВА
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Часовню в честь Второго Пришествия Христова в историко-мемориальном комплексе "Иерусалимская гора". Фото: администрация г. ИркутскаЧасовню в честь Второго Пришествия Христова в историко-мемориальном комплексе "Иерусалимская гора". Фото: администрация г. Иркутска
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В Иркутске завершился второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

- В текущем году были выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходной зоны площадью более 4,6 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - установлены малые архитектурные формы, 34 опоры освещения, четыре беседки, выполнено озеленение.

Работы по благоустройству в бывшем парке ЦПКиО ведутся уже два года. Стоит также отметить, что для безопасности граждан и против действий вандалов на территории «Иерусалимской горы» установили 52 камеры видеонаблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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