Центральную аллею «Иерусалимской горы» в Иркутске привели в порядок

СЕГОДНЯ 03:38 2019-10-17T03:38:26+03:00

Часовню в честь Второго Пришествия Христова в историко-мемориальном комплексе "Иерусалимская гора". Фото: администрация г. Иркутска

Изменить размер текста: A A

В Иркутске завершился второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».

- В текущем году были выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходной зоны площадью более 4,6 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - установлены малые архитектурные формы, 34 опоры освещения, четыре беседки, выполнено озеленение.

Работы по благоустройству в бывшем парке ЦПКиО ведутся уже два года. Стоит также отметить, что для безопасности граждан и против действий вандалов на территории «Иерусалимской горы» установили 52 камеры видеонаблюдения.

Читайте также:

«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино. Отдел литературы на иностранных языках и киностудия «О-Боо» ждут будущих артистов и всех любителей театра и кино (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU