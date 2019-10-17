Центральную аллею «Иерусалимской горы» в Иркутске привели в порядок
В Иркутске завершился второй этап реконструкции историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».
- В текущем году были выполнены работы по мощению тротуарной плиткой пешеходной зоны площадью более 4,6 тысяч квадратных метров, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. - установлены малые архитектурные формы, 34 опоры освещения, четыре беседки, выполнено озеленение.
Работы по благоустройству в бывшем парке ЦПКиО ведутся уже два года. Стоит также отметить, что для безопасности граждан и против действий вандалов на территории «Иерусалимской горы» установили 52 камеры видеонаблюдения.
Читайте также:
«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино. Отдел литературы на иностранных языках и киностудия «О-Боо» ждут будущих артистов и всех любителей театра и кино (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU