Певица из Италии выступит сегодня, 17 октября, в Иркутской филармонии

СЕГОДНЯ 04:54 2019-10-17T04:54:54+03:00

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Вот уже который год на приглашения нашего коллектива "Доктор Джаз" отзываются артисты со всего мира. На этот раз в столицу Приангарья приедет лучезарная певица из Италии - Грета Панеттьери. Аккомпанировать вокалистке будут итальянский пианист Андреа Саммартино и «доктора». Стоит отметить, что голос Греты считается одним из самых красивых на современной итальянской джазовой сцене. Теперь его звучание смогут услышать и сибиряки.

- Исполнение певицы - переосмысление итальянских хитов в новом, оригинальном стиле, - отмечают организаторы концерта. - Она балансирует между традицией и инновацией, поп-авангардом и импровизацией.

Концерт состоится сегодня, 17 октября. Начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU