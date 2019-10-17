В Усть-Илимске женщина возвела забор вокруг дома и захватила территорию соседа

СЕГОДНЯ 06:08 2019-10-17T06:08:30+03:00

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На днях судебные приставы помогли жителю Усть-Илимска восстановить границы земельного участка, - сообщает ИА "Байкал Инфо" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области. Все началось с того, что соседка мужчины решила как следует отгородиться от посторонних глаз, и возвела вокруг своей усадьбы высокий железобетонный забор. Вот только граница этого ограждения прошла прямо по участку ее соседа.

- По требованию женщины рабочие возвели забор так близко к дому мужчины, что в его окна даже не проникал дневной свет, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Решить конфликт без участия посторонних лиц соседям не удалось, поэтому владельцу прилегающего участка пришлось обратиться в суд.

Судебные приставы сообщили женщине, что ей необходимо восстановить старые границы участка и перенести забор на старое место. Но она не обратила внимания на эти требования. тогда сотрудники УФССП привлекли ее к административной ответственности. В итоге сосед самостоятельно демонтировал ту часть забора, которая находилась у него на участке. Впоследствии женщина должна будет возместить ему все расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU