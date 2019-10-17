Бросил под колеса КАМАЗа: иркутянин поссорился с приятелем и вытолкнул его на дорогу
Сотрудники следственного отдела по Куйбышевскому району начали расследование уголовного дела в отношении мужчины, который попытался убить своего знакомого. Все произошло 6 октября на обочине оживленной дороги. 26-летний иркутянин и 32-летний братчанин шли вдоль улицы и общались, как вдруг между ними возникла ссора. Приятель так разозлил иркутянина своим поведением, что он решил его проучить.
- Молодой человек толкнул своего знакомого на проезжую часть - прямо под колеса КАМАЗа, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - В результате мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Благо ссорящихся мужчин вовремя заметил водитель одной из машин, который задержал нападавшего и вызвал потерпевшему "скорую". Оказалось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент он заключен под стражу. В ближайшее время мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU