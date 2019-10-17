2019-10-17T06:41:00+03:00
Происшествия

Бросил под колеса КАМАЗа: иркутянин поссорился с приятелем и вытолкнул его на дорогу

В результате пострадавший попал в больницу с различными травмами
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Бросил под колеса КАМАЗа: иркутянин поссорился с приятелем и вытолкнул его на трассуБросил под колеса КАМАЗа: иркутянин поссорился с приятелем и вытолкнул его на трассуФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники следственного отдела по Куйбышевскому району начали расследование уголовного дела в отношении мужчины, который попытался убить своего знакомого. Все произошло 6 октября на обочине оживленной дороги. 26-летний иркутянин и 32-летний братчанин шли вдоль улицы и общались, как вдруг между ними возникла ссора. Приятель так разозлил иркутянина своим поведением, что он решил его проучить.

- Молодой человек толкнул своего знакомого на проезжую часть - прямо под колеса КАМАЗа, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. - В результате мужчина получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Благо ссорящихся мужчин вовремя заметил водитель одной из машин, который задержал нападавшего и вызвал потерпевшему "скорую". Оказалось, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент он заключен под стражу. В ближайшее время мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Отомстил» за обиду: в Бурятии водитель избил и ограбил нетрезвого пассажира
Осталась без квартиры и без денег: 120 тысяч рублей перевела женщина из Улан-Удэ для покупки квартиры в Санкт-Петербурге
Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске
Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
«Бизнес-барометр коррупции» начинает замер в седьмой раз
ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся
В Усть-Илимске женщина возвела забор вокруг дома и захватила территорию соседа
Певица из Италии выступит сегодня, 17 октября, в Иркутской филармонии
Экстренно сели в Братске: пассажиру на самолете, летевшем из Владивостока в Новосибирск, стало плохо
Центральную аллею «Иерусалимской горы» в Иркутске привели в порядок
Прервали черную серию: ХК «Ермак» обыграл ЦСК ВВС в матче ВХЛ
Охотника из села на Нижней Тунгуске, который несколько дней не выходит на связь, объявили в розыск
Сова прокусила руку иркутянке, которая пыталась ее спасти
17-летний мотоциклист без прав попал в аварию в Братском районе
Некачественные сыр и масло найдены на прилавках Иркутской области и Бурятии
Рабочие поселки Иркутской области станут сельскими населенными пунктами
Труженику тыла из поселка Аршан Тулунского района вручили сертификат на новое жилье
Афанасий, Пусик, Вжик: бельчонку в сибирском зоопарке выбирают имя
«Камера! Мотор?»: «Молчановка» открывает двери в мир кино
В Иркутске мужчина попытался похитить инструменты из салона автомобиля
Иркутянка через неделю заявила в полицию о пропаже своего 14-летнего сына
Второй этап всероссийского хоккейного турнира "Добрый лед" пройдет в Ангарске
В ИГУ прошло совещание под руководством заместителя министра Минобрнауки России Александра Степанова
На одном из предприятий Иркутска работали 50 нелегальных мигрантов
Забил до смерти стулом: Житель Бурятии убил своего приятеля во время ссоры