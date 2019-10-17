2019-10-17T06:41:50+03:00
Происшествия

ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся

Нарушитель сел за руль пьяным
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП в Черемховском районе: водитель «Нивы» насмерть сбил своего сына, и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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22-летний парень погиб под колесами автомобиля в Черемховском районе, 15 октября. Его сбили прямо у ворот частного дома. При этом, водитель, даже не оказав пешеходу помощь, скрылся с места аварии. Молодой человек умер через несколько минут.

Полицейским удалось установить марку машины, а заодно и личность ее хозяина по горячим следам. Оказалось, что виновником ДТП стал 47-летний отец погибшего. Он пьяным сел за руль своей «Нивы», и начал разъезжать по улицам района. Превысив скорость, лихач не справился с управлением и сбил пешехода. Узнал ли он в погибшем своего сына сразу после происшествия, неизвестно.

- Сейчас по факту этого ДТП проводится проверка, - прокомментировали в Пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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