2019-10-17T08:05:14+03:00
Происшествия

Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области

49-летний мужчина шел на судне по реке, пока она не покрылась льдом, а потом ждал помощи
Любовь АРБАТСКАЯ
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Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской областиЗавершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Исчезнувшего шесть дней назад охотника, наконец, нашли на севере Иркутской области. Напомним, сельский житель 11 октября отправился на судне по Нижней Тунгуске из Ербогачена домой, в Подволошино. И исчез. Дозвониться до него не могли, домой он так и не приехал. Начались масштабные поиски. В воздухе мужчину искали на вертолете Ми-8 спасатели и полицейские, на земле - правоохранители и местные охотники. Надежды не теряли - все-таки охотник, знает, как выживать в природе. Не пропадет!

И правда. Оказалось, что из-за резкого похолодания Нижняя Тунгуска покрылась льдом. Заморозки застигли мужчину врасплох - судно застряло. Благо, что у него с собой был запас продуктов. Охотник забрал провизию и пошел искать ближайшее зимовье. Там и ждал помощи. Связи там нет, так что надеялся он только на чудо. И утром 17 октября его нашли. Точнее, сначала с воздуха разглядели судно, а потом в 1,5 километрах от него разыскали охотника.

- Чувствует он себя удовлетворительно, его вертолетом доставили в Киренск, - рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели напоминают, что навигация на всех реках Иркутской области, кроме Ангары, уже закрыта. За нарушение - штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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