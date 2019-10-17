Завершились поиски пропавшего охотника на севере Иркутской области
Исчезнувшего шесть дней назад охотника, наконец, нашли на севере Иркутской области. Напомним, сельский житель 11 октября отправился на судне по Нижней Тунгуске из Ербогачена домой, в Подволошино. И исчез. Дозвониться до него не могли, домой он так и не приехал. Начались масштабные поиски. В воздухе мужчину искали на вертолете Ми-8 спасатели и полицейские, на земле - правоохранители и местные охотники. Надежды не теряли - все-таки охотник, знает, как выживать в природе. Не пропадет!
И правда. Оказалось, что из-за резкого похолодания Нижняя Тунгуска покрылась льдом. Заморозки застигли мужчину врасплох - судно застряло. Благо, что у него с собой был запас продуктов. Охотник забрал провизию и пошел искать ближайшее зимовье. Там и ждал помощи. Связи там нет, так что надеялся он только на чудо. И утром 17 октября его нашли. Точнее, сначала с воздуха разглядели судно, а потом в 1,5 километрах от него разыскали охотника.
- Чувствует он себя удовлетворительно, его вертолетом доставили в Киренск, - рассказывают в ГУ МЧС по Иркутской области.
Спасатели напоминают, что навигация на всех реках Иркутской области, кроме Ангары, уже закрыта. За нарушение - штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU